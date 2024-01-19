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Африканские курсанты приняли участие в крещенских купаниях Военной академии связи

В мероприятии приняли участие руководящий состав войск связи, представители администрации Санкт-Петербурга, а также состав академии в количестве 500 человек.
2024-01-19 07:11:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

В Военной академии связи прошли традиционные крещенские купания.

В мероприятии приняли участие руководящий состав войск связи, академии, представители администрации Санкт-Петербурга, а также постоянный и переменный состав академии в количестве 500 человек.

Особенностью крещенских купаний этого года в Военной академии связи стали резной крест изо льда, посвященные празднику инсталляции, развернутый палаточный городок. Кроме того, участники могли насладиться фотовыставкой и видеоматериалами, посвященному крещению Господню, а также согреться теплым чаем в полевой кухне.

Ранее крещенские купания прошли у Главного храма Вооруженных сил России. Одна из участниц мероприятия поделилась своими ощущениями до и после купания. Она рассказала, что сначала ей было страшно, но после того, как она окунулась в воду, ей стало хорошо.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.

#армия #курсанты #Военная академия связи
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