Африканские курсанты приняли участие в крещенских купаниях Военной академии связи

В Военной академии связи прошли традиционные крещенские купания.

В мероприятии приняли участие руководящий состав войск связи, академии, представители администрации Санкт-Петербурга, а также постоянный и переменный состав академии в количестве 500 человек.

Особенностью крещенских купаний этого года в Военной академии связи стали резной крест изо льда, посвященные празднику инсталляции, развернутый палаточный городок. Кроме того, участники могли насладиться фотовыставкой и видеоматериалами, посвященному крещению Господню, а также согреться теплым чаем в полевой кухне.

Ранее крещенские купания прошли у Главного храма Вооруженных сил России. Одна из участниц мероприятия поделилась своими ощущениями до и после купания. Она рассказала, что сначала ей было страшно, но после того, как она окунулась в воду, ей стало хорошо.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.