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У Главного храма ВС РФ начались крещенские купания

Одна из участниц мероприятия рассказала о своих ощущениях до и после купания. Сначала ей было страшно, однако потом, по ее словам, стало хорошо.
Анастасия Бобылева 2024-01-19 01:55:01
© Фото: ТРК «ЗВЕЗДА» © Видео: ТРК «ЗВЕЗДА»

У Главного храма ВС РФ начались торжественные мероприятия, посвященные празднованию Святого Богоявления - Крещения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Желающие смогли окунуться в купель у Южных ворот храма после Богослужения.

Перед этим состоялось освящение купели. Богослужение возглавил ключарь Патриаршего собора во имя Воскресения Христова, протоиерей Александр Солдатенков, ему помогали клирики Собора и представители военного духовенства.

Количество купелей таково, что одновременно в них могут погрузиться 14 человек. Возле них для всех желающих окунуться оборудовали специальные палатки, где участники мероприятия могут переодеться, согреться после погружения и выпить горячий чай.

Одна из участниц мероприятий поделилась, что сначала ей было страшно опускаться в купель. Тем не менее, когда она это сделала, ей стало хорошо.

«Чувствуешь какое-то волшебство», - призналась она.

Ранее сообщалось, что из-за крещенских купаний в Москве продлили работу наземного транспорта. В ночь с 18 на 19 января в Москве продлена работа автобусов и электробусов по 45 маршрутам.

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