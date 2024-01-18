Российские РСЗО «Град» группировки войск «Запад» уничтожили выявленные укрепленные позиции, а также живую силу врага. Удар реактивными снарядами наносился на Купянском направлении. Об этом сообщили в МО РФ.

«Артиллерийские расчеты группировки войск "Запад" в круглосуточном режиме наносят точные удары по военным объектам, позициям, фортификационным сооружениям и живой силе ВСУ», - говорится в сообщении.

Российское оборонное ведомство уточнило, что кадры объективного контроля позволили убедиться в уничтожении намеченных целей. Артиллерист с позывным Старый уточнил, что эти цели находились на расстоянии до 14 километров от точки пуска.

Он добавил, что ему нравится служить в артиллерии - в том числе из-за дружного расчета, все члены которого действуют вместе уже более полугода и хорошо сработались. Он отметил боевой настрой в коллективе и хорошие дружеские отношения внутри него.

Ранее сообщалось, что российские «Гвоздики» сорвали атаку ВСУ еще до ее начала, уничтожив десятки боевиков.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.