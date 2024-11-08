WSJ: Трамп не стал давать лидерам ЕС обязательства по Украине

Избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в телефонных разговорах с главами стран-членов Европейского союза не стал давать каких-либо обязательств по Украине. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

По словам источников издания, после победы на выборах Трамп разговаривал со многими лидерами Евросоюза. Отмечается, что в среду президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе 25-минутного разговора пытался добиться от Трампа, чтобы любое дипломатическое взаимодействие с Российской Федерацией относительно Украины со стороны Москвы.

Также в публикации говорится, что глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что он и другие руководители передали избранному президенту США послание, в котором заключается такая мысль: «Если мы проявим слабость в отношении России, какой сигнал это даст остальному миру, включая Китай?»

Газета уточняет, что Дональд Трамп во время телефонных разговоров не давал никаких обязательств по Украине, он в основном слушал и задавал вопросы.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что возвращение Трампа заставило Евросоюз пересмотреть поддержку Киева. По его мнению, многие в ЕС стали задумываться о том, чтобы перестроиться с поддержки Киева на мирное урегулирование.