Россия увеличит добычу нефти до 540 миллионов тонн к 2030 году

Объем добычи нефти в России может увеличиться с 531 миллиона тонн в 2023 году до 540 миллионов на пять лет раньше планов - в 2030 году. На таком уровне он сохранится до 2050 года. Об этом говорится в доработанной Энергостратегии-2050.

Как сообщает ТАСС, документ направили в правительство России. В первоначальном проекте рассматривались только два варианта развития российского ТЭК - целевой и инерционный. Обновленном варианте стратегии добавили еще два сценария - стресс-сценарий и «технический потенциал».

Первый из них предполагает значительное снижение производственных показателей отраслей ТЭК на фоне сокращения экспортных возможностей и общего ухудшения внешних условий функционирования. Согласно этому варианту развития событий, экспорт нефти из Российской Федерации к 2050 году может снизиться до нуля. Сценарий «технический потенциал» показывает максимально возможные уровни производственных показателей исходя из текущего и прогнозируемого технического уровня отраслей ТЭК, инфраструктурных ограничений. При этом не учитывается экономическая рентабельность и целесообразность проведения возможных мероприятий.

Первоначальный вариант проекта стратегии предполагал, что, согласно целевому сценарию, Россия выйдет на добычу нефти в 540 миллионов тонн к 2036 году. Также эксперт нефти может незначительно вырасти по сравнению с предыдущим годом - с 234 миллионов тонн до 235 миллионов тонн к 2030 году.

Ранее Россия вместе с участниками ОПЕК+ согласилась сократить добычу и экспорт нефти. Речь шла о снижении добычи на 471 000 баррелей в сутки во втором квартале 2024 года.