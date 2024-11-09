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Кабмин Украины разрешил гражданским пользоваться найденным оружием

По словам представителя кабмина страны Мельничука, оружие необходимо задекларировать.
Глеб Владовский 2024-11-09 05:45:10
© Фото: Стрингер РИА Новости

Власти Украины разрешили гражданам страны использовать найденное оружие. Такое заявление сделал официальный представитель кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук.

«Кабинет Министров Украины разрешил гражданским лицам применять огнестрельное оружие для сдерживания вооруженной агрессии в период военного положения, при условии, что оно задекларировано», - цитирует заявление спикера RT.

Отмечается, что в закон «Об обеспечении участия гражданских лиц в защите Украины» внесли корректировки. В частности, в порядок применения оружия мирными жителями в военное время.

Ранее сообщалось, что сотрудникам ТЦК разрешили вламываться в жилища украинцев в рамках проведения мобилизации.

#в стране и мире #Украина #Верховная рада #Огнестрельное ранение #кабмин украины
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