Кабмин Украины разрешил гражданским пользоваться найденным оружием

Власти Украины разрешили гражданам страны использовать найденное оружие. Такое заявление сделал официальный представитель кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук.

«Кабинет Министров Украины разрешил гражданским лицам применять огнестрельное оружие для сдерживания вооруженной агрессии в период военного положения, при условии, что оно задекларировано», - цитирует заявление спикера RT.

Отмечается, что в закон «Об обеспечении участия гражданских лиц в защите Украины» внесли корректировки. В частности, в порядок применения оружия мирными жителями в военное время.

Ранее сообщалось, что сотрудникам ТЦК разрешили вламываться в жилища украинцев в рамках проведения мобилизации.