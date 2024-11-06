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Сотрудникам ТЦК на Украине разрешили проникать в жилища

Депутат Рады Дмитрук подчеркнул, что красных линий больше нет.
Глеб Владовский 2024-11-06 23:57:37
© Фото: Andriy Andriyenko Keystone Press Agency Globallookpress

Сотрудникам военкоматов разрешили вламываться в жилища граждан страны. Об этом сообщил депутат Верховной рады Артем Дмитрук.

«Заходить будут везде, где смогут! Ломать двери разрешено. Дети, инвалиды, пенсионеры… на всех плевать», - написал он в своем телеграм-канале.

По словам политика, красных линий больше нет, и сотрудникам ТЦК дозволено все. Дмитрук также призвал граждан страны быть максимально осторожными.

Ранее сообщалось, как житель Днепропетровской области прогнал сотрудников ТЦК, вооружившись ружьем и бутылками с зажигательной смесью.

#в стране и мире #Украина #Верховная рада #мобилизация #тцк
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