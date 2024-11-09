В Херсонской области неизвестные разрушили памятник украинскому националисту Виталию Чуприне. Об этом сообщило РИА Новости.

По данным агентства, ранее жители села Костогрызово обратились в региональную администрацию с просьбой убрать могилу с мемориала воинам Великой Отечественной войны. Однако просьбу проигнорировали.

В результате неизвестные разрушили надгробие у могилы Чуприны. В местной администрации не стали комментировать произошедшее.

Как напоминает агентство, Чуприна был жителем села Костогрызово и принимал участие в карательных операциях в регионе против несогласных с политикой киевского режима. В 2016 году его убили на территории Луганской Народной Республики. По словам односельчан, Чуприна был склонен к агрессии и являлся сторонником нацизма.