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В Херсонщине разрушили памятник украинскому националисту

Ранее жители села Костогрызово потребовали у местной администрации убрать могилу украинского националиста с мемориала воинам Великой Отечественной войны.
Глеб Владовский 2024-11-09 04:58:25
© Фото: РИА Новости Крым

В Херсонской области неизвестные разрушили памятник украинскому националисту Виталию Чуприне. Об этом сообщило РИА Новости.

По данным агентства, ранее жители села Костогрызово обратились в региональную администрацию с просьбой убрать могилу с мемориала воинам Великой Отечественной войны. Однако просьбу проигнорировали.

В результате неизвестные разрушили надгробие у могилы Чуприны. В местной администрации не стали комментировать произошедшее.

Как напоминает агентство, Чуприна был жителем села Костогрызово и принимал участие в карательных операциях в регионе против несогласных с политикой киевского режима. В 2016 году его убили на территории Луганской Народной Республики. По словам односельчан, Чуприна был склонен к агрессии и являлся сторонником нацизма.

#в стране и мире #Памятник #Херсонская область #укронацисты
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