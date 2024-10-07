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В Херсонской области взорвали автомобиль начальника отдела полиции

Начальника районного отдела полиции госпитализировали с травмами различной степени тяжести.
Игнат Далакян 2024-10-07 16:43:25
© Фото: СК РФ

В Херсонской области совершено покушение на начальника районного отдела полиции, взрывное устройство сработало под днищем его машины. Об этом сообщает следственное управление СК России по Херсонской области.

«В результате детонации получил минно-взрывную травму начальник ОМВД России "Новотроицкое" ГУ МВД России по Херсонской области», - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Отмечается, что пострадавшего доставили в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести. Сейчас ему врачи оказывают помощь.

Следователи осмотрели место происшествия. Сейчас допрашиваются свидетели и очевидцы, также изъяты предметы, которые представляют интерес для специалистов. В Следственном комитете уточнили, что возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

#в стране и мире #Автомобиль #покушение #полиция #Херсонская область
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