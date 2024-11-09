Расчеты «Градов» уничтожили группу спецназа ВСУ в зоне СВО

Расчеты РСЗО «Град» мотострелковой бригады группировки войск «Запад» уничтожили боевую бронированную технику, скопление живой силы и группу спецназа ВСУ в зоне проведения специальной военной операции. Кадрами боевой работы поделилось Министерство обороны России.



Реактивные системы залпового огня в кратчайшие сроки заняли позиции и нанесли удар по целям. В точном попадании позволили убедиться кадры объективного контроля, которые были получены с беспилотника в режиме реального времени. Удар по противнику наносился 122-мм осколочно-фугасными снарядами.



Артиллерийские расчеты группировки войск «Запад» в круглосуточном режиме наносят точные удары по военным объектам, позициям, фортификационным сооружениям, боевой технике, движению колонн и живой силе украинских боевиков в зоне СВО.

Российские бойцы также уничтожают выявленные замаскированные огневые позиции артиллерии, места хранения боеприпасов и ГСМ националистов, удаленные от линии боевого соприкосновения.

Координаты целей артиллеристы получают от разведки, после чего выдвигаются на позиции и наносят противнику огневое поражение.

Реактивная система залпового огня «Град» представляет серьезную опасность для ВСУ, отметили в российском военном ведомстве. Она наносит удары, в том числе, по укрепленным пунктам украинских боевиков.

Ранее механик-водитель «Града» назвал красивым полет снарядов в сторону ВСУ. Военнослужащий рассказал, что выполняет задачи в зоне СВО, чтобы отомстить боевикам за Белгород и Курск.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.