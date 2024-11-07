Водитель «Града» назвал красивым полет снарядов в сторону ВСУ

Механик-водитель РСЗО «Град» с позывным Молдованин признался, что он видит эстетику в вылетающих в сторону врага реактивных снарядах.

«Действительно "вау"! Красиво! Отправляем "подарки", так сказать. Машина чуть побольше, чем гражданский автомобиль, и все. Да, опасно, но что поделать, для этого мы и здесь. За Курск, за Белгород надо отомстить. Потому что нельзя по нашей земле просто так ходить. Поэтому я здесь», - заявил Молдованин.

Этот бывший водитель эвакуатора в расчете «Града» всего несколько месяцев.

Один из самых опытных в расчете - исполняющий обязанности старшего офицера батареи с позывным Цезарь. В зоне спецоперации он с первых дней. Начинал боевой путь с наводчика. Награжден Георгиевским крестом 4-й степени.

«Просто выполнял свою задачу, ничего особенного там не было. Выполнил задачу, отработали, пришли обратно. Видимо, хорошо отработал, поэтому дали. Пораженных целей очень много, поверьте! Очень много, там счета нет», - уверен Цезарь.

После успешно выполненной задачи в месте дислокации артиллеристов неизменно встречает талисман батареи, пушистый боец Рада - бойцы любят свою собаку. По словам Цезаря, она все еще пугается выстрелов, но всему свое время.

Расчет «Урагана» тоже вносит свой вклад. Он сметает вражескую бронетехнику, действуя молниеносно и безошибочно.

Работая по тыловым районам, артиллеристы группировки «Запад» срывают возможность ротации боевиков в районах населенных пунктов Боровская, Андреевка, Першотравневое, Сеньково, Богуславка в Харьковской области. «Ураганы» поражают самые разные цели - от машин до зданий, складов и живой силы. Расчет ведет и контрбатарейную борьбу.

«Это не как ствольная артиллерия, где точечно бьем, соответственно, большой поражающий эффект позволяет уничтожать бронированную технику, укрытия, в том числе и длительные», - объяснил старший офицер батареи реактивного дивизиона с позывным Афоня.

За успешные действия в ходе спецоперации соединению присвоили высокий статус гвардейского.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.