Количество жертв израильского авиаудара по городу Тир возросло до шести

По меньшей мере шесть человек погибли в результате израильского авиаудара по портовому городу Тир на юге Ливана. Об этом сообщило ливанское Национальное информационное агентство.

Отмечается, что ранения получили 38 человек.

В течение прошедших суток ЦАХАЛ обстреливал Тир и окружающие его районы не менее 20 раз. Впервые с октября 2023 года удары нанесли ВСМ и артиллерия Израиля.

Тир, расположенный в 83 километрах от столицы Ливана, является одним из древнейших городов мира. Он был основан в 2750 году до нашей эры финикийцами. Развалины Тира включили в Список всемирного наследия ЮНЕСКО в 1984 году.

Ранее израильская армия нанесла удары по пригороду Бейрута. Авиация нанесла не менее двух ударов рядом с территорией Ливанского государственного университета.