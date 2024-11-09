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Количество жертв израильского авиаудара по городу Тир возросло до шести

В результате израильского удара по Тиру ранены 38 человек.
Игнат Далакян 2024-11-09 04:34:02
© Фото: Bilal Jawich XinHua Globallookpress

По меньшей мере шесть человек погибли в результате израильского авиаудара по портовому городу Тир на юге Ливана. Об этом сообщило ливанское Национальное информационное агентство.

Отмечается, что ранения получили 38 человек.

В течение прошедших суток ЦАХАЛ обстреливал Тир и окружающие его районы не менее 20 раз. Впервые с октября 2023 года удары нанесли ВСМ и артиллерия Израиля.

Тир, расположенный в 83 километрах от столицы Ливана, является одним из древнейших городов мира. Он был основан в 2750 году до нашей эры финикийцами. Развалины Тира включили в Список всемирного наследия ЮНЕСКО в 1984 году.

Ранее израильская армия нанесла удары по пригороду Бейрута. Авиация нанесла не менее двух ударов рядом с территорией Ливанского государственного университета.

#в стране и мире #авиаудар #Израиль #ливан #тир
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