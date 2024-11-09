Не менее двух авиаударов ЦАХАЛ произошли на юге Бейрута

Израильские ВВС нанесли не менее двух авиаударов в южных пригородных районах Бейрута. Об этом сообщило РИА Новости.

По данным корреспондента агентства, атаки произошли рядом с территорией Ливанского государственного вуза. На месте происшествия виднеются столбы черного дыма.

Уточняется, что ЦАХАЛ опубликовал предупреждение о нанесении ударов по трем кварталам пригорода столицы Ливана.

Ранее сообщалось, что израильские ВВС нанесли удары по югу Ливана и полностью уничтожили несколько зданий в городе Тир.