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Не менее двух авиаударов ЦАХАЛ произошли на юге Бейрута

Авиаудары нанесены рядом с территорией Ливанского государственного университета.
Глеб Владовский 2024-11-09 00:21:48
© Фото: Bilal Jawich XinHua Globallookpress

Израильские ВВС нанесли не менее двух авиаударов в южных пригородных районах Бейрута. Об этом сообщило РИА Новости.

По данным корреспондента агентства, атаки произошли рядом с территорией Ливанского государственного вуза. На месте происшествия виднеются столбы черного дыма.

Уточняется, что ЦАХАЛ опубликовал предупреждение о нанесении ударов по трем кварталам пригорода столицы Ливана.

Ранее сообщалось, что израильские ВВС нанесли удары по югу Ливана и полностью уничтожили несколько зданий в городе Тир.

#Израиль #Бейрут #ливан #ЦАХАЛ #авиаудары
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