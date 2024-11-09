Глава МО Британии Хили назвал средний срок жизни технологий у ВСУ

Цикл жизни у военных технологий на Украине длится в среднем около двух месяцев. Об этом сообщил глава Министерства обороны Великобритании Джон Хили в интервью газете Telegraph.

По его словам, ему удалось это выяснить после того, как совершил визит на Украину.

«В течение двух месяцев после того, как украинцы создадут производство, передадут новые беспилотники в руки своих военных, русские найдут способ противостоять им», - цитирует его слова издание.

Хили также подчеркнул, что даже несмотря на то, что Дональд Трамп будет новым президентом, США, это не поменяет планов Великобритании по оказанию военной помощи Украине.

Ранее сообщалось, что отношения между Лондоном и Киевом ухудшились после того, как Лейбористская партия во главе с Киром Стармером пришла к власти.