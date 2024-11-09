The Guardian: отношения Британии и Украины ухудшились при Стармере

Отношения Украины с Великобританией ухудшились после того, как Лейбористская партия во главе с Киром Стармером пришла к власти в июле по итогам выборов в парламент. Об этом пишет газета The Guardian со ссылкой на украинских чиновников.

По их словам, главным образом напряжение в отношениях двух стран произошло из-за отсутствия со стороны Великобритании новых поставок дальнобойных ракет Storm Shadow для киевских властей.

«Ситуация отличается от той, когда премьер-министром был Риши Сунак. Отношения ухудшились», - цитирует издание одного из украинских чиновников.

Также отмечается, что план урегулирования конфликта, представленный Владимиром Зеленским, «не встретил большого отклика» в Лондоне.

Кроме того, собеседник газеты напомнил, что Стармер еще не совершал визитов на Украину. Отмечается, что называлось несколько дат, но британский премьер несколько раз откладывал поездку.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что обсуждение странами НАТО возможности использования Киевом западных вооружений большой дальности фактически приближает их к прямому участию в конфликте на Украине. Глава государства отметил, что разрешение Украине бить таким оружием вглубь России изменит суть конфликта.