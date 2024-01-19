В тылу СВО для мотострелков ЮВО устроили крещенские купания

В тыловом районе спецоперации на Запорожском направлении мотострелки Южного военного округа (ЮВО) встретили праздник Крещения Господня. Они приняли участие в праздничной службе и омовении.

Для всех желающих командование 1430-го мотострелкового полка оборудовало купель в форме креста. Для обеспечения безопасности и здоровья военнослужащих рядом оборудовали специальные места для переодевания, в которых поддерживается тепло, а также подготовлены термосы с горячим чаем и бутерброды.

Перед тем, как военнослужащие начали омовение, протоирей Петр провел молебен и освятил воду. Омовение продлится весь день 19 января, чтобы все бойцы смогли поучаствовать в праздничных мероприятиях.

Военнослужащий 1430-го мотострелкового полка с позывным «Географ» рассказал, что для бойцов вера является силой, которая помогает и вдохновляет. Он также заверил, что крещенские мероприятия для мотострелков организованы с учетом всех требований безопасности.

Ранее у Главного храма ВС РФ начались крещенские купания. Желающие смогли окунуться в купель у Южных ворот храма после Богослужения.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.