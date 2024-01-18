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Российский «Аллигатор» уничтожил технику ВСУ на Сватово-Кременном направлении

Ударная группа из вертолетов Ка-52 и Ми-8 без происшествий вернулась на аэродром после выполнения боевой задачи.
2024-01-18 08:40:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Ударная группа армейской авиации Воздушно-космических сил России, в состав которой вошли ударно-штурмовой вертолет Ка-52 и вертолет поисково-спасательного обеспечения Ми-8, уничтожила технику и живую силу боевиков ВСУ на Сватово-Кременном направлении. Видео опубликовало Минобороны России.

Специалисты поисково-спасательной, парашютно-десантной службы и группы огневой поддержки выполнили боевой вылет в зоне специальной военной операции. В результате выполнения боевой задачи, «Аллигатор» уничтожил бронетехнику и живую силу противника авиационными средствами поражения. Поражение целей подтвердил передовой авиационный наводчик.

«Получили боевую задачу в составе поисково-спасательной группы и группы огневой поддержки, прибыли на вертолет. Боевую задачу выполнили без замечаний», - рассказал боец с позывным «Фантом».

Ранее экипажи ударных вертолетов Ка-52 «Южной» группировки войск показали уничтожение командного пункта ВСУ из кабины летчиков. Боевые машины поразили укрепленный командный пункт боевиков с помощью неуправляемых ракет, после чего выполнили противоракетный маневр и вернулись на аэродром вылета.

Материал подготовили Никита Черненко и Николай Баранов.

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