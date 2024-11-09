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В МИД РФ высмеяли заявление Кулебы о поражении Украины

По словам официального представителя ведомства, экс-дипломат заявлял, что в США знали о неминуемом поражении Киева.
Глеб Владовский 2024-11-09 02:44:41
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявление  бывшего главы украинского МИД Дмитрия Кулебы о поражении Киева. Об этом сообщил 360.ru.

По ее словам, бывший дипломат за несколько дней до начала СВО увидел на у Байдена столе папку, на которой написано «Украина погибнет». То есть, в США знали, что этот сценарий может случиться.

«И только тогда украинская делегация поняла, почему у них такой странный гимн?» - цитирует ее слова телеканал.

Напомним, что 8 ноября Кулеба в интервью «24 каналу» заявил, что видел у Байдена документ о поражении Украины.

#в стране и мире #Украина #сша #Мария Захарова #МИД РФ #Дмитрий Кулеба
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