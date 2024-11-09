Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявление бывшего главы украинского МИД Дмитрия Кулебы о поражении Киева. Об этом сообщил 360.ru.

По ее словам, бывший дипломат за несколько дней до начала СВО увидел на у Байдена столе папку, на которой написано «Украина погибнет». То есть, в США знали, что этот сценарий может случиться.

«И только тогда украинская делегация поняла, почему у них такой странный гимн?» - цитирует ее слова телеканал.

Напомним, что 8 ноября Кулеба в интервью «24 каналу» заявил, что видел у Байдена документ о поражении Украины.