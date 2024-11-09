Пассажирский автобус с туристами из РФ перевернулся в Египте

В Египте перевернулся пассажирский автобус, внутри которого находился 41 турист. Об этом сообщил телеканал Cairo24.
«В оперативный штаб Управления безопасности Синая поступило сообщение о том, что в Рас-Сидре перевернулся автобус. На место происшествия немедленно выехали машины скорой помощи», - говорится в материале.
Уточняется, что среди туристов был 31 российский гражданин. Кроме того, в автобусе находились в том числе туристы из Украины, Азербайджана и Казахстана.
Пострадавших туристов оперативно госпитализировали в ближайшие медучреждения. Информации о погибших нет.
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