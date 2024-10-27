В Петербурге 10 человек пострадали в массовом ДТП с автобусами

В Санкт-Петербурге произошло ДТП с участием нескольких машин и двух автобусов. В результате аварии пострадали 10 человек, среди них трое детей. Об этом сообщил губернатор города Александр Беглов.

«Двое детей в состоянии средней тяжести для обследования были доставлены в детскую городскую больницу им. Раухфуса, после чего выписаны домой. В стационарном лечении они не нуждаются. Одному ребенку с ушибом ноги помощь оказана на месте», - написал Беглов в своем телеграм-канале.

Глава региона отметил, что к месту аварии на площади Восстания через четыре минуты приехали семь бригад скорой помощи. В больницы города доставлены семь пострадавших взрослых. Губернатор поставил ситуацию на личный контроль.