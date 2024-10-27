МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Петербурге 10 человек пострадали в массовом ДТП с автобусами

Среди пострадавших трое детей - двое из них доставлены в больницу.
Алексей Курильченко 2024-10-27 12:50:05
© Фото: spb_today/VK © Видео: Telegram, ДТП И ЧП СПБ

В Санкт-Петербурге произошло ДТП с участием нескольких машин и двух автобусов. В результате аварии пострадали 10 человек, среди них трое детей. Об этом сообщил губернатор города Александр Беглов.

«Двое детей в состоянии средней тяжести для обследования были доставлены в детскую городскую больницу им. Раухфуса, после чего выписаны домой. В стационарном лечении они не нуждаются. Одному ребенку с ушибом ноги помощь оказана на месте», - написал Беглов в своем телеграм-канале.

Глава региона отметил, что к месту аварии на площади Восстания через четыре минуты приехали семь бригад скорой помощи. В больницы города доставлены семь пострадавших взрослых. Губернатор поставил ситуацию на личный контроль.

#в стране и мире #Санкт-Петербург #ДТП #автобус
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
2
Оружие Южной Африки
3
Центральный ядерный полигон. Продолжение
4
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
5
Воткинск. Центр военного ракетостроени
6
Саперы МЧС в зоне СВО
7
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
8
Лазерное станкостроение в России
9
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
10
Су-34. Работа в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 