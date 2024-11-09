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Захарова: текущие правители в ФРГ самые безумные за последние 80 лет

По словам официального представителя ведомства, немцы должны бороться за свободу, достоинство, честь своей страны.
Глеб Владовский 2024-11-09 23:29:17
© Фото: Shatokhina Natalia news.ru Globallookpress

Нынешние правители в Германии - самые безумные за последние 80 лет. Такое заявление сделал официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат также выразила соболезнования гражданам ФРГ за то, что им приходится терпеть от текущей администрации страны.

«С другой стороны, за достоинство, честь и свободу всегда надо бороться. И если граждане Германии не очнутся, то их страна так и будет сниматься в этом американо-немецком порнофильме категории "Б" под названием "Голые на батуте"», - написала политик в своем телеграм-канале.

Захарова обратила внимание на материал газеты Bild, в котором упоминался эпизод, когда президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер ударил писателя Марко Мартина по голове из-за слов о «Северном потоке».

Ранее дипломат сравнила политическую систему Германии с термином «банановая республика». Она подчеркнула, что ранее ни одно государство, кроме ФРГ, не принялось менять свое правительство по итогам выборов президента США.

#в стране и мире #Мария Захарова #Германия #МИД РФ #Безумие
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