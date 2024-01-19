Боррель заявил о финансировании ХАМАС Израилем с целью ослабления Палестины

Глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что Израиль оказывал финансовую поддержку ХАМАС до начала обострения конфликта, чтобы ослабить Палестинскую автономию, в частности влияние правящей партии ФАТХ.

«Да, ХАМАС финансировалась израильским правительством, которое пыталось ослабить Палестинскую автономию, возглавляемую ФАТХ», - цитирует Борреля Reuters.

Он также поддержал право Палестины существовать, как отдельное государство, и обрушился с критикой, что мировое сообщество «так и не сделало многого для достижения» этого, несмотря на поддержку инициативы по созданию двух стран. По словам Борреля, Нетаньяху лично игнорировал это решение на протяжении последних 30 лет.

Напомним, палестино-израильский конфликт обострился 7 октября после ракетной атаки ХАМАС на Израиль и взятия в заложники более 200 человек. Боевики также объявили о проведении операции «Потоп Аль-Аксы». Израиль начал в ответ операцию «Железные мечи».

Число погибших жителей эксклава, по информации палестинского Минздрава, приближается к 25 тысячам. Беньамин Нетаньяху, выступая на пресс-конференции, обещал продолжать наступление до тех пор, пока Израиль не одержит решающую победу над ХАМАС, и фактически отверг идею создания независимого палестинского государства.