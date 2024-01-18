В Москве продлили работу наземного транспорта из-за крещенских купаний

Власти Москвы решили обеспечить транспортную доступность крещенских купелей и помочь вернуться домой православным жителям столицы, желающим совершить ночное погружение в иордань. Об особом расписании наземного транспорта в Москве в ночь с 18 на 19 января рассказал заммэра Максим Ликсутов.

«Ежегодно на праздник Крещения мы продлеваем работу маршрутов наземного транспорта, которые проходят рядом с местами традиционных купаний», - пояснил Максим Ликсутов.

Изменения затронут автобусы и электробусы 45 маршрутов: время их работы продлили до 3 часов ночи. Кроме того, по 16 маршрутам до утра будут курсировать ночные автобусы.

В столичной мэрии напомнили, что в Москве устроено несколько оборудованных крещенских купелей в открытых водоемах, где священники совершат обряды освящения воды и будут дежурить спасатели МЧС.

Ранее руководитель клуба «Моржи столицы» Наталья Серая рассказала «Звезде» о пользе погружения в прорубь на Крещение.