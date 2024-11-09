Путин подписал закон об ужесточении наказания за помощь незаконным мигрантам

Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон о правовом положении мигрантов в России. Согласно этому документу, негосударственным компаниям запрещается принимать у иностранных граждан экзамен по русскому языку.

Авторами законопроекта стали председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, глава комиссии ГД Ирина Яровая, а депутаты Думы и лидеры парламентских фракций.

Также Владимир Путин подписал закон, который ужесточает наказание за пособничество в незаконной миграции. Те, кто помогает иностранцам пересечь границу с РФ и организовывает их пребывание на территории России, могут получить тюремный срок от 2 до 5 лет. Отягчающие обстоятельства увеличивают этот срок до 10 лет, также предусматриваются штрафы и запреты.

Ранее МВД России предупредило, что с 23 ноября 2024 года в РФ начнут лишать гражданства иностранцев, которые не принесли присягу. Указ не распространяется на иностранных лиц, получивших гражданство до 1 сентября 2017 года, когда вступил в силу закон об обязательной присяге.