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В России лишат гражданства иностранцев, которые не принесли присягу

Указ не распространяется на лиц, получивших гражданство до 1 сентября 2017 года.
Таисия Кваша 2024-11-09 18:20:52
© Фото: Bulkin Sergey, news.ru, Global Look Press

МВД России предупредило, что с 23 ноября 2024 года в РФ начнут лишать гражданства иностранных лиц, не прошедших процедуру присяги.

В министерстве добавили, что срок принятия присяги действует до 22 ноября 2024 года. В случая отсутствия процедуры присяги, с 23 ноября решения о выдаче российского гражданства станут недействительными.

Положения нового указа не распространяется на иностранных лиц, получивших гражданство до 1 сентября 2017 года, когда вступил в силу закон об обязательной присяге, или были освобождены от данной процедуры на момент получения гражданства РФ.

#Присяга #мигранты #МВД РФ #Иностранцы #гражданство рф
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