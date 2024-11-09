В России лишат гражданства иностранцев, которые не принесли присягу

МВД России предупредило, что с 23 ноября 2024 года в РФ начнут лишать гражданства иностранных лиц, не прошедших процедуру присяги.

В министерстве добавили, что срок принятия присяги действует до 22 ноября 2024 года. В случая отсутствия процедуры присяги, с 23 ноября решения о выдаче российского гражданства станут недействительными.

Положения нового указа не распространяется на иностранных лиц, получивших гражданство до 1 сентября 2017 года, когда вступил в силу закон об обязательной присяге, или были освобождены от данной процедуры на момент получения гражданства РФ.