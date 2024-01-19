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Генсек ООН прокомментировал встречу ХАМАС и МИД РФ в Москве

ООН поддерживает дискуссии, которые призывают к немедленному прекращению огня в секторе Газа.
Елизавета Егорова 2024-01-19 21:57:01
© Фото: Michael Kappeler dpa Globallookpress

Генеральный секретарь ООН Стефан Дюжаррик прокомментировал переговоры палестинского движение ХАМАС с МИД России, которые прошли 19 января в Москве. Представитель ООН заявил, что всемирная организация поддерживает все дискуссии, которые направлены на прекращение огня в секторе Газа.

«Мы поддерживаем дискуссии, которые приведут к немедленному гуманитарному прекращению огня, немедленному безусловному освобождению заложников», - цитирует РИА Новости слова Дюжаррика.

Генсек ООН добавил, что организация не вовлечена в российско-палестинские переговоры, однако понимает, что дипломатические переговоры проходят в разных государствах.

Напомним, что в Москве сегодня прошла встреча спецпредставителя президента России по Ближнему Востоку и странам Африки Михаила Богданова с членом политбюро ХАМАС Мусой Абу-Марзуком. Российский дипломат подчеркнул, что приоритетной задачей для РФ является освобождение всех заложников.

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