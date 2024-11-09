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В селе под Белгородом водитель погиб, подорвавшись на боеприпасе

Жена погибшего доставлена в больницу с осколочными ранениями.
Анастасия Бобылева 2024-11-09 21:29:54
© Фото: Екатерина Аверьянова ТРК Звезда

В селе Старый Хутор Белгородской области водитель автомобиля погиб при подрыве на боеприпасе. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«На въезде в село Старый Хутор легковой автомобиль подорвался на боеприпасе. Случилось самое страшное - погиб мирный житель. От полученных ран мужчина скончался на месте до приезда медиков», - написал он в своем телеграм-канале.

Уточняется, что жена погибшего оказалась в больнице со множеством осколочных ранений. Она находится в тяжелом состоянии.

Гладков выразил соболезнования близким погибшего и напомнил, что въезд в Старый Хутор запрещен с 28 августа 2024 года. На данный момент находиться там опасно для жизни.

Ранее другой житель Белгородской области пострадал от взрыва мины. Он получил закрытую черепно-мозговую и минно-взрывную травмы.

#в стране и мире #белгородская область #мирный житель
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