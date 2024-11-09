В селе под Белгородом водитель погиб, подорвавшись на боеприпасе

В селе Старый Хутор Белгородской области водитель автомобиля погиб при подрыве на боеприпасе. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«На въезде в село Старый Хутор легковой автомобиль подорвался на боеприпасе. Случилось самое страшное - погиб мирный житель. От полученных ран мужчина скончался на месте до приезда медиков», - написал он в своем телеграм-канале.

Уточняется, что жена погибшего оказалась в больнице со множеством осколочных ранений. Она находится в тяжелом состоянии.

Гладков выразил соболезнования близким погибшего и напомнил, что въезд в Старый Хутор запрещен с 28 августа 2024 года. На данный момент находиться там опасно для жизни.

Ранее другой житель Белгородской области пострадал от взрыва мины. Он получил закрытую черепно-мозговую и минно-взрывную травмы.