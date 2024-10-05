Столтенберг намекнул Киеву на отказ от потерянных территорий

Киевским властям следует рассмотреть признание утраченных в результате конфликта с РФ территорий. Об этом заявил бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью Financial Times.

«Финляндия вела войну с Советским Союзом в 1939 году... Война закончилась тем, что они уступили десять процентов своей территории», - цитирует Столтенберга издание.

Такими словами он ответил на просьбу дать совет Зеленскому в случае, если бы речь шла о мирных переговорах с Россией.

На своем посту Столтенберг призывал страны коллективного Запада оказывать длительную помощь Украине. Также он отмечал, что не видит перспектив для мирного урегулирования украинского конфликта. Экс-генсек блока заявлял, что присутствие Украины в НАТО станет «лучшей гарантией мира» в регионе. Также он добавил, что для устойчивого мира необходимо обеспечить Киев оружием.

Напомним, что Столтенберга на посту генсека НАТО сменил Марк Рютте. К своим полномочиям тот приступил с 1 октября.