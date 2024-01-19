СК возбудил уголовное дело после поломки горнолыжного подъемника в Подмосковье

Следственный комитет России по Московской области возбудил уголовное дело по факту оказания небезопасных услуг после поломки подъемника на горнолыжном курорте в городе Яхрома.

«В Московской области возбуждено уголовное дело по факту инцидента на горнолыжном курорте в Яхроме в связи с оказанием небезопасных услуг», - говорится в сообщении подмосковного СК в Telegram-канале.

Уточняется, что на подъемнике произошла авария механизма. Предварительно, это случилось из-за поломки поворотного колеса.

Ранее стало известно, что в ходе инцидента 19 января пострадали три человека. Источник «Звезды» в правоохранительных органах заявил, что причиной стало недостаточное натяжение троса из-за поломки поворотного колеса.