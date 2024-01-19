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Три человека пострадали при ЧП на подъемнике в Подмосковье

Инцидент произошел на горнолыжном курорте в момент, когда в кабинках подъемника находились люди.
Ирина Елагина 2024-01-19 18:41:01
© Фото: Прокуратура Московской области

По меньшей мере три человека пострадали из-за поломки подъемника на горнолыжном курорте в Подмосковье, сообщил «Звезде» источник в правоохранительных органах.

В прокуратуре Московской области уточнили, что причиной инцидента стала техническая неисправность.

«По предварительной информации, по причине недостаточного натяжения троса из-за поломки поворотного колеса произошла остановка подъемника, на котором в этот момент находились люди», - рассказали в надзорном ведомстве.

Ранее сообщалось, что, по данным Telegram-канала Mash, пострадали до десяти человек, у одной девушки перелом позвонка.

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