Три человека пострадали при ЧП на подъемнике в Подмосковье

По меньшей мере три человека пострадали из-за поломки подъемника на горнолыжном курорте в Подмосковье, сообщил «Звезде» источник в правоохранительных органах.

В прокуратуре Московской области уточнили, что причиной инцидента стала техническая неисправность.

«По предварительной информации, по причине недостаточного натяжения троса из-за поломки поворотного колеса произошла остановка подъемника, на котором в этот момент находились люди», - рассказали в надзорном ведомстве.

Ранее сообщалось, что, по данным Telegram-канала Mash, пострадали до десяти человек, у одной девушки перелом позвонка.