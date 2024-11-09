Ребенок случайно сжег дом под Омском, играя со спичками

Шестилетний ребенок сжег дом, играя со спичками. Он бросал их в шкаф, в конце концов мебель воспламенилась, сообщает МЧС России.

«Мальчик нашел в доме спички и начал бросать их в шкаф. Мебель загорелась. Отец попытался самостоятельно справиться с огнем, но все попытки были тщетны. Тогда глава семьи и трое детей выбежали на улицу», - говорится в публикации.

Уточняется, что никто не пострадал.

Ранее МЧС России предупредило россиян о новой схеме мошенничества. Злоумышленники ходят по домам и предлагают купить пожарные извещатели. В ведомстве сообщили, что сотрудники МЧС не стали бы продавать датчики - они предоставляют свои услуги бесплатно.