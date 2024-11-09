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МЧС предупредило россиян о новом способе мошенничества

Аферисты ходят по домам россиян и предлагают купить пожарные извещатели.
Анна Касаткина 2024-11-09 17:03:15
© Фото: Thomas Trutschel Photothek Media Lab Global Look Press

В России появилась новая схема мошенничества - аферисты ходят по домам и предлагают купить пожарные извещатели по завышенным ценам, представляясь сотрудниками МЧС. В самом ведомстве предупредили, что его сотрудники не занимаются продажей этих датчиков, сообщает Радио Sputnik.

«Сотрудники ведомства не оказывают населению платных услуг. В регионах действуют соцпрограммы по оборудованию пожарными извещателями жилья некоторых категорий граждан», - говорится в сообщении МЧС России.

Указывается, что извещатели устанавливают бесплатно семьям, нуждающимся в дополнительной социальной поддержке. Остальные могут приобрести датчик в магазине или на маркетплейсе. В ведомстве порекомендовали приобретать пожарный извещатель с GSM-модулем - при задымлении он отправит оповещение на мобильный телефон сразу нескольким абонентам и в пожарную охрану.

#в стране и мире #мошенничество #МЧС России
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