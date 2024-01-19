Профессор МГУ заявила, что Париж де-факто участвует в конфликте на Украине

Посол Франции Пьер Леви сегодня приехал в МИД. Пробыв там чуть меньше часа, он без каких-либо комментариев сел в машину и уехал. Дипломата вызвали в связи с недавним ракетным ударом по пункту временной дислокации иностранных наемников в Харькове. Большая часть из них были французы.

На Украине обвинили Россию в ударе по гражданскому объекту. В Киеве заявили, что в этом здании располагался частный медицинский центр, хотя есть данные, что он давно закрыт. Находившиеся внутри французы могли быть в том числе военными инструкторами, которые обучали украинских боевиков обращению с артиллерийскими установками CAESAR.

«Если они отправили инструкторов на Украину, значит французские власти в курсе и де-факто принимают участие в конфликте на стороне Украины. Это очень серьезный вопрос», - заявила приглашенный профессор МГУ Карин Беше-Головко.

По сообщению французского МИД агентству France Press, у Франции нет наемников ни на Украине, ни где бы то ни было еще. В Париже назвали это очередной грубой манипуляцией русских. Хотя, как сообщается в соцсетях, на месте найден шеврон французского иностранного легиона.

Крупнейшие французские газеты - Monde и Liberation - вообще не упомянули о событиях в Харькове. А по словам эксперта Parisien, это «грубая дезинформация», так как за несколько месяцев ни один француз на Украине якобы не погибал.

Подробнее про то, как карается во Франции наемничество, и про заявления Макрона по поводу помощи Киеву смотрите в сюжете Константина Коковешникова.

Напомним, что посол Франции Пьер Леви 19 января прибыл в МИД России в связи с обнаружением в Харькове французских наемников. ВС РФ поразили место их дислокации, всего было уничтожено больше 60 боевиков.

В ходе дипломатического разговора французскому послу предъявили факты все большей вовлеченности Парижа в конфликт на Украине.