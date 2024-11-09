Путин поздравил композитора Пахмутову с 95-летием

Российский президент Владимир Путин поздравил композитора и народную артистку СССР Александру Пахмутову с юбилеем. Сегодня ей исполнилось 95 лет, в честь этого в Большом театре устроили торжественный вечер.

Видеообращение президента показали на экране прямо во время мероприятия. Путин поблагодарил Пахмутову за работу и назвал ее певцом целой эпохи. Он также отметил жизнеутверждающий настрой ее песен.

«Дорогая Александра Николаевна! Вы, вы и есть мелодия нашей страны и нашего народа. Мы вас очень-очень любим. Огромное вам спасибо!» - передает слова президента РИА Новости.

Ранее Владимир Путин присвоил Александре Пахмутовой звание Героя Труда. Она удостоилась этого звания за особые заслуги в развитии музыкального искусства страны. За свою жизнь композитор написала более четырехсот песен.