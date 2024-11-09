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Путин поздравил композитора Пахмутову с 95-летием

Видеообращение российского президента показали в Большом театре, где проходил вечер в честь 95-летия Пахмутовой.
Анастасия Бобылева 2024-11-09 18:55:08
© Фото: Александр Астафьев, РИА Новости

Российский президент Владимир Путин поздравил композитора и народную артистку СССР Александру Пахмутову с юбилеем. Сегодня ей исполнилось 95 лет, в честь этого в Большом театре устроили торжественный вечер.

Видеообращение президента показали на экране прямо во время мероприятия. Путин поблагодарил Пахмутову за работу и назвал ее певцом целой эпохи. Он также отметил жизнеутверждающий настрой ее песен.

«Дорогая Александра Николаевна! Вы, вы и есть мелодия нашей страны и нашего народа. Мы вас очень-очень любим. Огромное вам спасибо!» - передает слова президента РИА Новости.

Ранее Владимир Путин присвоил Александре Пахмутовой звание Героя Труда. Она удостоилась этого звания за особые заслуги в развитии музыкального искусства страны. За свою жизнь композитор написала более четырехсот песен.

#в стране и мире #юбилей #Владимир Путин #Александра Пахмутова
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