Подъемник с людьми сломался на горнолыжном курорте в подмосковной Яхроме

В подмосковной Яхроме на горнолыжном курорте «Степаново» остановился подъемник с людьми, сообщили «Звезде» в экстренных службах.

На подъемнике находятся люди. По предварительным данным, причиной инцидента стала остановка колеса привода. Могут быть пострадавшие. Обстоятельства произошедшего выясняются.

По данным Telegram-канала Mash, пострадали 10 человек, одна девушка получила перелом позвонка, еще двое пострадавших находятся в состоянии средней тяжести. Некоторые каналы сообщают, что из-за резкой остановки несколько человек упали с сидений.

Несколько посетителей уже удалось эвакуировать. Однако кто-то все еще остается наверху. На место едут спасатели.