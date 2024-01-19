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Подъемник с людьми сломался на горнолыжном курорте в подмосковной Яхроме

Могут быть пострадавшие.
Алина Луговая 2024-01-19 18:13:01
© Фото: Telegram, skiboardSTEPANOVO © Видео: Telegram, skiboardSTEPANOVO

В подмосковной Яхроме на горнолыжном курорте «Степаново» остановился подъемник с людьми, сообщили «Звезде» в экстренных службах.

На подъемнике находятся люди. По предварительным данным, причиной инцидента стала остановка колеса привода. Могут быть пострадавшие. Обстоятельства произошедшего выясняются.

По данным Telegram-канала Mash, пострадали 10 человек, одна девушка получила перелом позвонка, еще двое пострадавших находятся в состоянии средней тяжести. Некоторые каналы сообщают, что из-за резкой остановки несколько человек упали с сидений. 

Несколько посетителей уже удалось эвакуировать. Однако кто-то все еще остается наверху. На место едут спасатели. 

 

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