Посол Франции прибыл в МИД России

Посол Франции Пьер Леви прибыл в российский МИД на Смоленскую площадь, передает корреспондент «Звезды» с места. Дипломат отказался давать комментарии журналистам.

Его вызвали в связи с уничтожением ВС РФ пункта временной дислокации иностранных боевиков в Харькове, среди которых было несколько десятков французов.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что обращение к французскому парламенту по поводу случившегося в Харькове рассмотрят на ближайшем пленарном заседании.

Напомним, что 16 января военнослужащие ВС РФ поразили более 60 иностранных наемников ВСУ в Харькове. Большинство из них были французами.