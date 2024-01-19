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Посол Франции прибыл в МИД России

Посол Франции прибыл в российский МИД в связи с уничтожением ВС РФ пункта временной дислокации иностранных боевиков в Харькове.
Елизавета Егорова 2024-01-19 15:07:01
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Посол Франции Пьер Леви прибыл в российский МИД на Смоленскую площадь, передает корреспондент «Звезды» с места. Дипломат отказался давать комментарии журналистам. 

Его вызвали в связи с уничтожением ВС РФ пункта временной дислокации иностранных боевиков в Харькове, среди которых было несколько десятков французов.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что обращение к французскому парламенту по поводу случившегося в Харькове рассмотрят на ближайшем пленарном заседании.

Напомним, что 16 января военнослужащие ВС РФ поразили более 60 иностранных наемников ВСУ в Харькове. Большинство из них были французами.

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