Политолог Кузнецов назвал идею Балтийской зоны обороны антироссийской истерией

Решение стран Балтии построить у российской границы линию оборонительных сооружений вызвано истерией и ничем не подкрепляемым страхом военной угрозы. Об этом директор Центра международной и региональной политики, политолог Борис Кузнецов рассказал «Звезде», комментируя подписанное сегодня в Риге соглашение о создании Балтийской оборонительной зоны.

«На мой взгляд это немножко какая-то антироссийская истерия. Хотя я думаю, они относятся к этому серьезно и линию обороны будут строить, тратить на это бюджетные средства. Они же стали строить заборы между нашими границами , чтобы ограничить поток мигрантов», - поделился своим мнением эксперт.

Борис Кузнецов считает, что страх российской военной угрозы - это неновая тема для Прибалтийских стран.

«Наверное, они все время чего-то опасаются. У них этот страх сидит постоянно, что мы на них можем напасть, он никуда не может деться. И финны тоже подогревают эти настроения», - отметил политолог.

Он подчеркнул, что скорей всего решение о строительстве оборонительной линии будет выполнено, но едва ли она станет востребованной.

«Я думаю, что они построят эту линию, но насколько она потом будет востребована, даже интересно. Я считаю, что это впустую потраченные деньги. Абсолютно основанное на каких-то эмоциональных порывах решение, не имеющее под собой никаких оснований», - заявил эксперт.

Напомним, что министры обороны Прибалтийских стран договорились о создании единой оборонительной зоны на границе с Россией и Белоруссией для «сдерживания и, при необходимости, защиты от военной угрозы».