МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

WSJ: Пентагон отказал в приоритетной доставке ракетных систем ATACMS на Украину

Глава Пентагона отметил, что украинский президент просит слишком многого.
Таисия Кваша 2024-11-09 17:52:39
© Фото: Ron Sachs, CNP/AdMedia, Global Look Press

Министр обороны США Ллойд Остин отказал президенту Украины Владимиру Зеленскому в приоритетной поставке новых ракетных систем ATACMS. Об этом сообщило издание Wall Street Journal.

«Остин отклонил недавнюю просьбу Зеленского дать Украине приоритет при поставках ATACMS в обход других покупателей», - приводит слова источника 360.ru.

Глава Пентагона заявил, что Киев требует слишком многого, когда просит Штаты нарушить договоренности с другими клиентами.

Ранее в ЕС призвали разрешить Украине наносить удары вглубь территории России западными ракетами. Однако в Белом доме заявили, что ограничения на дальность ракет продолжит действовать. На данный момент Киеву поставляют ATACMS производства США предельной дальностью около 300 км и англо-французские Storm Shadow/SCALP с дальностью поражения от 250 км до 560 км в зависимости от модификации.

В свою очередь, президент России Владимир Путин заявил, что удары по территории России оружием Запада будет означать как участие НАТО в конфликте на Украине. Он отметил, что если будет принято такое решение, то это изменит суть операции.

 

#в стране и мире #Украина #Пентагон #Владимир Зеленский #Минобороны США #ATACMS #Ллойд Остин
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Казанское. Высшее. Танковое
2
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
3
Оружие Южной Африки
4
Центральный ядерный полигон. Продолжение
5
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
6
Воткинск. Центр военного ракетостроени
7
Саперы МЧС в зоне СВО
8
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
9
Лазерное станкостроение в России
10
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 