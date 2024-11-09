WSJ: Пентагон отказал в приоритетной доставке ракетных систем ATACMS на Украину

Министр обороны США Ллойд Остин отказал президенту Украины Владимиру Зеленскому в приоритетной поставке новых ракетных систем ATACMS. Об этом сообщило издание Wall Street Journal.

«Остин отклонил недавнюю просьбу Зеленского дать Украине приоритет при поставках ATACMS в обход других покупателей», - приводит слова источника 360.ru.

Глава Пентагона заявил, что Киев требует слишком многого, когда просит Штаты нарушить договоренности с другими клиентами.

Ранее в ЕС призвали разрешить Украине наносить удары вглубь территории России западными ракетами. Однако в Белом доме заявили, что ограничения на дальность ракет продолжит действовать. На данный момент Киеву поставляют ATACMS производства США предельной дальностью около 300 км и англо-французские Storm Shadow/SCALP с дальностью поражения от 250 км до 560 км в зависимости от модификации.

В свою очередь, президент России Владимир Путин заявил, что удары по территории России оружием Запада будет означать как участие НАТО в конфликте на Украине. Он отметил, что если будет принято такое решение, то это изменит суть операции.