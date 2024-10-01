Боррель призвал разрешить ВСУ удары по российским аэродромам

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель рассказал, что на Генассамблее ООН повторил призыв позволить Украине наносить удары на аэропорты и «стартовые площадки» на территории России с помощью западного оружия.

Пока не все согласны с этой мерой, сообщил глава внешнеполитического ведомства ЕС. Но союзники Киева «обещали поддерживать Украину всем необходимым столько времени, сколько потребуется, и энергетический фронт будет решающим этой зимой», отметил Боррель.

Вопрос ограничения на применение западного дальнобойного оружия для ударов вглубь России обсуждалось во время встречи президента США Джо Байдена и Владимира Зеленского в Вашингтоне.

Пока в Белом доме заявляют, что ограничения продолжают действовать, и позиция Вашингтона не изменилась.

Киеву поставляют ATACMS производства США предельной дальностью около 300 км и англо-французские Storm Shadow/SCALP с дальностью поражения от 250 км до 560 км в зависимости от модификации.