В Эстонии предложили заминировать границу с Россией

При строительстве заградительных барьеров у границы с Россией предложено разместить противопехотные и противотанковые мины, завил депутат парламента Эстонии от оппозиционной Консервативной народной партии, подполковник запаса Лео Куннас (он прямо не называл Россию, но Эстония имеет сухопутную границу только с Латвией и Россией, поэтому очевидно, что речь шла именно о границе с Россией, – прим. ред.), передает радио Sputnik.

Куннас пояснил, что заградительные узлы объектов обороны состоят из нескольких частей - физических заграждений, например, так называемых зубов дракона, противотанковых и противопехотных мин. Также он предложил начать производство взрывчатки. И посчитал возможным построить в ключевых местах постоянные бетонные укрепления, бункеры. По его словам, по вопросам пограничной обороны продолжится обсуждение на следующей неделе с Министерством обороны Эстонии.

Следующим шагом, по мнению Куннаса, должна стать денонсация странами Балтии Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин, так как «выполнение требований Оттавской конвенции больше не отвечает национальным интересам Эстонии и ослабляет ее обороноспособность», сообщалось ранее на официальном сайте эстонского Рийгикогу (парламента) Эстонии.