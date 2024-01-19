СК просит продлить Блиновской срок домашнего ареста

Блогеру Елене Блиновской, которую обвиняют в неуплате налогов в размере 918 миллионов, могут продлить срок домашнего ареста. Следствие утверждает, что она пыталась скрыться и способна уничтожить доказательства по делу. Об этом сообщила ТАСС адвокат Наталия Сальникова.

«Следователи просят Замоскворецкий районный суд продлить срок домашнего ареста в отношении Елены Олеговны», - цитирует агентство слова Сальниковой.

Окончательный текст обвинения Блиновской пока еще не готов. Адвокат заявила, что «следователям нужно дополнительное время».

Ранее стало известно, что блогер будет находиться под домашним арестом до 26 января. Решение вынес Замоскворецкий суд Москвы. Защита посчитала такую меру пресечения чрезмерно суровой.

Блиновская успела погасить долг перед ФНС в размере 1,5 миллиарда рублей. Эту сумму она выплатила за неделю.