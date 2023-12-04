Shot: Блиновская погасила долг ФНС в 1,5 млрд рублей за несколько дней

© Фото: Григорий Сысоев, РИА Новости

Известный блогер Елена Блиновская погасила задолженность перед ФНС в размере 1,5 млрд рублей, причем сделала это в течение короткого промежутка времени.

«В середине прошлой недели сумма ее задолженности составляла ₽1 402 202 042, а уже сегодня в этой графе красуется ноль», - передает Telegram-канал Shot.

Адвокат блогера Блиновской опровергла сведения о погашении налоговой задолженности на 1,4 млрд рублей.

«Таких возможностей у нее нет, уплачены по-прежнему 55 млн», - приводит РИА Новости слова защитника.

Ранее сообщалось о решении Замоскворецкого районного суда Москвы продлить срок домашнего ареста Блиновской до 26 января 2024 года и постановлении СКР о назначении налоговой экспертизы для выяснения размеров недоплаты Блиновской в казну.

Напомним, что Блиновская оказалась под следствием 27 апреля 2023 года по делу об уклонении от уплаты налогов, ее задержали при попытке улететь за границу.