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Shot: Блиновская погасила долг ФНС в 1,5 млрд рублей за несколько дней

Ирина Елагина
13:58 04.12.2023
Адвокат блогера отрицает факт выплаты долга.
Shot: Блиновская погасила долг ФНС в 1,5 млрд рублей за несколько дней
© Фото: Григорий Сысоев, РИА Новости
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Известный блогер Елена Блиновская погасила задолженность перед ФНС в размере 1,5 млрд рублей, причем сделала это в течение короткого промежутка времени.

«В середине прошлой недели сумма ее задолженности составляла ₽1 402 202 042, а уже сегодня в этой графе красуется ноль», - передает Telegram-канал Shot.

Адвокат блогера Блиновской опровергла сведения о погашении налоговой задолженности на 1,4 млрд рублей.

«Таких возможностей у нее нет, уплачены по-прежнему 55 млн», - приводит РИА Новости слова защитника.

Ранее сообщалось о решении Замоскворецкого районного суда Москвы продлить срок домашнего ареста Блиновской до 26 января 2024 года и постановлении СКР о назначении налоговой экспертизы для выяснения размеров недоплаты Блиновской в казну.

Напомним, что Блиновская оказалась под следствием 27 апреля 2023 года по делу об уклонении от уплаты налогов, ее задержали при попытке улететь за границу.

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