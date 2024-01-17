В МИД РФ назвали приоритетную задачу в переговорах с ХАМАС

Заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов заявил, что освобождение заложников, удерживаемых палестинскими боевиками ХАМАС в секторе Газа, является приоритетной задачей в контактах РФ с представителями политического крыла боевиков.

«Богданов отметил, что данный значимый гуманитарный вопрос (освобождение заложников. - Прим. ред.) является одним из приоритетных в наших контактах с представителями политического крыла ХАМАС», - говорится на сайте внешнеполитического ведомства.

Богданов сделал заявление на встрече с родственниками россиянина Лобанова, который на данный момент находится в заложниках в палестинском анклаве.

Ранее заместитель мсообщилзаявил, что боевики по просьбе РФ будут заниматься освобождением россиян «в особом ключе». Богданов подчеркнул, что боевики освободили именно русского мужчину, а не женщину.