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В МИД РФ назвали приоритетную задачу в переговорах с ХАМАС

Михаил Богданов встретился с родственниками россиянина Лобанова, который находится в заложниках у боевиков в секторе Газа.
Елизавета Егорова 2024-01-17 20:44:01
© Фото: Алексей Иванов ТРК «Звезда»

Заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов заявил, что освобождение заложников, удерживаемых палестинскими боевиками ХАМАС в секторе Газа, является приоритетной задачей в контактах РФ с представителями политического крыла боевиков.

«Богданов отметил, что данный значимый гуманитарный вопрос (освобождение заложников. - Прим. ред.) является одним из приоритетных в наших контактах с представителями политического крыла ХАМАС», - говорится на сайте внешнеполитического ведомства.

Богданов сделал заявление на встрече с родственниками россиянина Лобанова, который на данный момент находится в заложниках в палестинском анклаве.

Ранее заместитель мсообщилзаявил, что боевики по просьбе РФ будут заниматься освобождением россиян «в особом ключе». Богданов подчеркнул, что боевики освободили именно русского мужчину, а не женщину.

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