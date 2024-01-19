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Трепова* принесла извинения за взрыв бомбы, которую принесла на место теракта

Дарья Трепова* заявила, что очень переживала за свою жизнь после того, как прозвучал взрыв.
Тимур Шерзад Роман Закурдаев 2024-01-19 17:04:01
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Террористка Дарья Трепова* заявила в суде, что не помогла пострадавшим от взрыва, в результате которого погиб русский писатель, волонтер и ополченец Владлена Татарского, потому что струсила. Об этом из зала суда сообщает корреспондент «Звезды» Роман Закурдаев. 

Пытаясь себя защитить, Трепова* заявила, что якобы не знала, что в статуэтке, которую она принесла на встречу с Татарским, находилось взрывное устройство. Если ей верить, то внутри находилось подслушивающее устройство. 

После этого она добавила, что пыталась скрыться, чтобы остаться на свободе, не попав, таким образом, в руки правоохранителей. Она добавила, что очень переживала за свою жизнь после взрыва. 

Также Трепова* принесла извинения потерпевшим. Насколько оно было искренним, и что является мотивами этих деклараций о раскаянии - будет решать суд. 

Ранее террористка Трепова* призналась, что хотела уехать на Украину.

* Дарья Трепова внесена в реестр террористов и экстремистов.

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