Боец получил звание Героя РФ за то, что рукой отбил дрон ВСУ

Российский военнослужащий Вячеслав Мозговенко получил звание Героя РФ за спасение товарищей во время одного из боев. Он рукой отбил беспилотник ВСУ, который двигался к его боевой машине на большой скорости.

Как пишет Минобороны РФ, рота Мозговенко оказалась в полуокружении. Он получил задачу на отход и начал эвакуацию. Во время движения на запасные позиции боец заметил стремительно несущийся дрон. Открыть огонь он не мог, так как вооружение машины вышло из строя, поэтому он отбил беспилотник рукой и получил тяжелое ранение и ожоги.

«Благодаря смелым и решительным действиям были спасены жизни восьми военнослужащих, находящихся «на броне» боевой машины, и ее экипаж», - говорится в сообщении МО.

Ранее артиллеристы нанесли удар по пункту дислокации ВСУ в Сумской области. Средства объективного контроля зафиксировали попадание.