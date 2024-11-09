МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Боец получил звание Героя РФ за то, что рукой отбил дрон ВСУ

Вячеслав Мозговенко заметил вражеский беспилотник и отбил его рукой, из-за чего получил тяжелое ранение и ожоги.
Анастасия Бобылева 2024-11-09 17:15:31
© Фото: Станислав Красильников, РИА Новости

Российский военнослужащий Вячеслав Мозговенко получил звание Героя РФ за спасение товарищей во время одного из боев. Он рукой отбил беспилотник ВСУ, который двигался к его боевой машине на большой скорости.

Как пишет Минобороны РФ, рота Мозговенко оказалась в полуокружении. Он получил задачу на отход и начал эвакуацию. Во время движения на запасные позиции боец заметил стремительно несущийся дрон. Открыть огонь он не мог, так как вооружение машины вышло из строя, поэтому он отбил беспилотник рукой и получил тяжелое ранение и ожоги.

«Благодаря смелым и решительным действиям были спасены жизни восьми военнослужащих, находящихся «на броне» боевой машины, и ее экипаж», - говорится в сообщении МО.

Ранее артиллеристы нанесли удар по пункту дислокации ВСУ в Сумской области. Средства объективного контроля зафиксировали попадание.

#армия #Минобороны РФ #героизм
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Казанское. Высшее. Танковое
2
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
3
Оружие Южной Африки
4
Центральный ядерный полигон. Продолжение
5
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
6
Воткинск. Центр военного ракетостроени
7
Саперы МЧС в зоне СВО
8
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
9
Лазерное станкостроение в России
10
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 