В Сумской области российская разведка засекла скопление живой силы и военной техники украинских войск. Противника заметило одно из подразделений группировки войск «Север».

После чего по обнаруженным целям последовал удар из реактивной системы залпового огня. Кадры ракетного обстрела пункта временной дислокации ВСУ артиллерийским расчетом группировки «Север» показало Минобороны России.

В режиме реального времени средства объективного контроля зафиксировали поражение мест временного размещения украинских боевиков и военной техники.

Прежде оборонное ведомство показало захваченные позиции ВСУ в курском приграничье. Их захватили бойцы бригады морской пехоты Черноморского флота группировки войск «Север», уничтожив боевую технику и живую силу противника. При отступлении боевики даже оставили тела погибших и раненых сослуживцев.

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.