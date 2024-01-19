Минобороны России заявило об отражении 58 украинских атак за неделю

Официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков заявил, что за неделю было отражено 58 украинских атак.

Двадцать пять неприятельских атак было отражено на Купянском направлении, 17 - на Краснолиманском, 15 - на Донецком, и одна атака была отражена на Южно-Донецком направлении.

Кроме этого, Конашенков сообщил, что за прошедшую неделю было нанесено 17 групповых ударов по инфраструктуре Украины. При этом также применялись гиперзвуковые комплексы «Кинжал». Цели ударов были достигнуты, а намеченные объекты поражены.

Также сообщалось, что противник пытался атаковать в районе Новомихайловки, но понес потери и отошел.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.