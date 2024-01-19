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Минобороны России заявило об отражении 58 украинских атак за неделю

На Купянском направлении было отражено 25 атак, на Краснолиманском - 17 атак, на Донецком - 15 атак, и одна атака была отражена на Южно-Донецком направлении.
2024-01-19 16:04:01
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда» © Видео: Минобороны России

Официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков заявил, что за неделю было отражено 58 украинских атак. 

Двадцать пять неприятельских атак было отражено на Купянском направлении, 17 - на Краснолиманском, 15 - на Донецком, и одна атака была отражена на Южно-Донецком направлении. 

Кроме этого, Конашенков сообщил, что за прошедшую неделю было нанесено 17 групповых ударов по инфраструктуре Украины. При этом также применялись гиперзвуковые комплексы «Кинжал». Цели ударов были достигнуты, а намеченные объекты поражены. 

Также сообщалось, что противник пытался атаковать в районе Новомихайловки, но понес потери и отошел. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

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