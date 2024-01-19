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ВСУ пытались атаковать в районе Новомихайловки, но понесли потери и отошли

Вражескую атаку отразили мотострелки при поддержке артиллерии и армейской авиации.
2024-01-19 11:33:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Противник пытался атаковать в районе Новомихайловки, но потерпел неудачу. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев. 

«Мотострелковыми подразделениями при поддержке армейской авиации и артиллерии отражена атака 79-й десантно-штурмовой бригады в районе Новомихайловки. Противник понес потери и отступил», - заявил Гордеев. 

Кроме этого, бомбардировочная авиация, артиллерия и тяжелые огнеметные системы группировки поразили пункты временной дислокации, опорные пункты, а также места скопления живой силы 72-й мехбригады и 128-й бригады теробороны противника в районе населенного пункта Водяное. 

Также Гордеев озвучил суточные потери неприятеля на Южно-Донецком направлении - враг лишился более 130 боевиков, двух автомобилей, двух гаубиц FH-70. Еще была потеряна САУ Krab. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#армия #мотострелки #атака #новомихайловка #Южно-Донецкое направление
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