ВСУ пытались атаковать в районе Новомихайловки, но понесли потери и отошли

Противник пытался атаковать в районе Новомихайловки, но потерпел неудачу. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев.

«Мотострелковыми подразделениями при поддержке армейской авиации и артиллерии отражена атака 79-й десантно-штурмовой бригады в районе Новомихайловки. Противник понес потери и отступил», - заявил Гордеев.

Кроме этого, бомбардировочная авиация, артиллерия и тяжелые огнеметные системы группировки поразили пункты временной дислокации, опорные пункты, а также места скопления живой силы 72-й мехбригады и 128-й бригады теробороны противника в районе населенного пункта Водяное.

Также Гордеев озвучил суточные потери неприятеля на Южно-Донецком направлении - враг лишился более 130 боевиков, двух автомобилей, двух гаубиц FH-70. Еще была потеряна САУ Krab.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.