Украинские боевики обстреляли село Курковичи в Брянской области

Киевские формирования обстреляли село Курковичи в Брянской области, никто из людей не пострадал, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Украинские террористы обстреляли село Курковичи Стародубского муниципального округа», - написал глава региона.

Также губернатор сообщил о повреждении четырех жилых домов, торгового объекта и остановочного павильона. На месте обстрела работают специалисты, подробности произошедшего выясняются.

Ранее российскую нефтебазу в Клинцах под Брянском атаковал дрон ВСУ. В результате загорелись резервуары с бензином, на место прибыл пожарный поезд.