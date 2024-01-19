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Украинские боевики обстреляли село Курковичи в Брянской области

Оперативные и экстренные службы работают на месте.
Андрей Аркадьев 2024-01-19 15:24:01
© Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости

Киевские формирования обстреляли село Курковичи в Брянской области, никто из людей не пострадал, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Украинские террористы обстреляли село Курковичи Стародубского муниципального округа», - написал глава региона.

Также губернатор сообщил о повреждении четырех жилых домов, торгового объекта и остановочного павильона. На месте обстрела работают специалисты, подробности произошедшего выясняются.

Ранее российскую нефтебазу в Клинцах под Брянском атаковал дрон ВСУ. В результате загорелись резервуары с бензином, на место прибыл пожарный поезд.

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