Богомаз: резервуары Клинцовской нефтебазы горят после атаки БПЛА

В городе Клинцы Брянской области произошло возгорание четырех резервуаров с нефтепродуктами. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности. Для тушения огня были привлечены расчеты регионального ГУ МЧС и Брянского пожарно-спасательного центра, используются пожарный поезд и специальное оборудование. Из частного сектора были временно эвакуированы к родственникам 32 человека, готов пункт временного размещения.

Как сообщил в Telegram губернатор Брянской области Александр Богомаз, возгоранию предшествовала попытка украинских боевиков атаковать объекты города с помощью беспилотника. Устройство было подавлено средствами РЭБ, однако оно успело сбросить на территорию нефтебазы боеприпас.

На место происшествия также прибыли специалисты Роспотребнадзора - они оценят наличие в воздухе вредных веществ, которые могли образоваться в результате горения. По предварительной информации никто не пострадал.